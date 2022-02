Scuole: potenziamento dell'inglese con docente madrelingua

Trino: fino alla fine dell’anno scolastico corso di potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua. Lo annuncia il Comune. L'iniziativa riguarda le classi quarte e quinte delle elementari e tutte quelle della​ scuola media. Il corso è gratuito e cofinanziato dal Comune. Dalla Giunta fanno sapere che "l'obiettivo è quello di far diventare strutturale nell’offerta formativa​questa​ attività affinché i ragazzi possano accrescere le loro competenze in ambito linguistico. Creare una scuola nel nostro territorio che sia all'avanguardia e in grado di soddisfare le esigenze professionali del nostro tempo è ciò che ci accomuna col dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo, il quale ringraziamo per la costante disponibilità nel collaborare con la giunta a progetti sempre più ambiziosi".