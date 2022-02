Rubano un pacco vicino al cancello in attesa del corriere: c'era un computer

Furti in frazione ed in città: a Crescentino torna la paura. Ora anche i pacchi da spedire diventano preda dei malviventi. Se un tempo il periodo natalizio o le vacanze estive erano i momenti in cui si temeva di più l’incursione dei ladri, ora bisogna tenere alta la guardia tutto l’anno. Nei giorni scorsi sono state prese di mira alcune abitazioni in viale Po, qui i ladri dopo essersi intrufolati in casa sono fuggiti a mani vuote. Come spesso accade però hanno provocato ingenti danni. Episodio più singolare quello avvenuto in frazione San Silvestro, dove qualcuno ha pensato di rubare un pacco da spedire che un cittadino aveva posizionato davanti casa. Dentro c’era un computer. "Dovevo spedire un pc – ammette la vittima del furto – e dopo averlo imballato in una confezione che non facesse capire il contenuto l’ho posizionato vicino al cancelletto in attesa del corriere e sono rientrato".

Una leggerezza costata cara. "Quando l’addetto è arrivato mi ha telefonato – prosegue - dicendo che non c’era nessun pacco da ritirare. Ammetto che forse sarò stato ingenuo a fidarmi, però in pieno giorno e sotto casa mi sembra davvero assurdo".

A destare ancora più amarezza il fatto che l’episodio sia accaduto in una frazione fino a poco tempo fa considerata “tranquilla”. L’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha partecipando ad un bando di finanziamento del Ministero dell’Interno con un progetto da 150.000 euro per aumentare l’impianto di videosorveglianza. "Speriamo di ottenere il contributo – afferma il sindaco Vittorio Ferrero - per permettere l’installazione di telecamere con lettura targhe nei principali punti d’ingresso, nelle frazioni, davanti alle scuole ed ai cimiteri. Nel mentre l’invito è di tenere gli occhi aperti e se c’è qualcosa di sospetto di segnalarlo alle forze dell’ordine".