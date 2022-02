Trino: Bruno Ferrarotti parla del "biennio nero"

Appuntamento con lo storico trinese Bruno Ferrarotti domani, sabato 5 febbraio, alle 15 al Centro Auser per la presentazione del libro “1921-1922. Il biennio nero a Trino e dintorni".

Il volume riguarda, nel contesto della storia italiana, un biennio fondamentale, nel corso del quale la nascita di nuovi soggetti politici (il Partito comunista d'Italia e il Partito nazionale fascista) originò quell'antagonismo sociale che sarebbe stato foriero di una drammatica e tragica guerra civile. Trino è al centro di una narrazione allargata con dovizia di accadimenti al territorio circostante, essendo una città "dove la tensione degli animi è più viva come dimostrano i frequenti incidenti che colà avvengono" (secondo un rapporto del maggio 1922 redatto da un capitano del Comando carabinieri di Vercelli). Il lavoro di indagine storica sul biennio nero è però preceduto da quello sull'anno 1920 da considerarsi, in virtù di frequenti scioperi per il lavoro e degli scontri tra socialisti e cattolici popolari, prodromico alle violenze politiche del 1921 e del 1922 tra fascisti e social-comunisti.