Susy Giobellina ed Erika Perin morte all'improvviso a poche ore di distanza

Santhià: la città è sgomenta, due donne morte all'improvviso nella mattina di oggi, venerdì 4 febbraio, a poche ore una dall'altra. Sono Susanna Giobellina, Susy, 54 anni ed Erika Perin, 46 anni. Giobellina era una delle storiche componenti del gruppo Majorettes, ora Gruppo Old, compagine di amiche storiche, unite da questa passione. Lei, il marito Paolo e il figlio Marco, entrambi musicisti, avevano nella Banda cittadina e nelle majorettes una seconda famiglia. Erika Perin era molto conosciuta in città per la sua attività di parrucchiera con studio in via Torino. Stimata dalle clienti che la consideravano un'amica preziosa: era infatti sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. Tanti anche sui social i messaggi di cordoglio, pensieri personali, ricordi e parole di conforto per due famiglie distrutte dal dolore.