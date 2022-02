Inaugurato il nuovo deposito per la Protezione civile

Cigliano: il sindaco Diego Marchetti ha consegnato al coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile Ugo Colonello, le chiavi del nuovo deposito. "Era un impegno che avevo messo in cantiere sin dal momento dell'elezione - ha affermato il primo cittadino - ora il gruppo ha la possibilità di avere uno spazio autonomo e facilmente raggiungibile". Il camioncino e l'attrezzatura troveranno posto in via Sant'Anna (nei pressi di piazza Alleati) a disposizione dei volontari, ultimamente attivi al centro vaccinale di Santhià.