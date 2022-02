"Valle Dora sia sempre più area del biologico e del turismo sostenibile"

Inceneritore a Cavaglià: il Movimento Valledora interviene a seguito della seconda Conferenza dei servizi della Provincia di Biella che sta valutando il progetto. "Si tratta di un impianto di incenerimento dei rifiuti speciali, ovvero di scarti dei processi industriali, ma anche di quei rifiuti prodotti da noi cittadini che sono definiti urbani - precisano dal Movimento -. Quella del 1° febbraio è stata una lunghissima giornata di lavori in un'aula virtuale straordinariamente gremita. Eravamo in molti, uditori e partecipanti, alla Conferenza di Valutazione d'Impatto Ambientale: enti preposti, amministratori comunali e associazioni".

Cosa è emerso? "Le incoerenze e le mancanze rilevate dai diversi soggetti presenti alla seduta della Conferenza sono molte - proseguono -. I Comuni di Cavaglià e Santhià, che hanno diritto di parola, ne hanno presentate tante e tutte circostanziate. Il Comune di Cavaglià è stato molto preciso e utile tecnicamente sia nell'intervento dell'Ufficio Tecnico che in quello del sindaco Mosé Brizi. Angela Ariotti, sindaco di Santhià, ha invece indicato con chiarezza il futuro che anche noi auspichiamo".

Durante il suo intervento Ariotti ha infatti spiegato che "Sono in corso delle attività di rinascita proprio di questo territorio per citarne solo alcune: vi è uno dei migliori campi da golf del nord Italia proprio nelle vicinanze dell'area interessata al progetto. Abbiamo, inoltre, attività agricole innovative come il frutteto biologico di 25.000 meli di recente piantumazione".

"Ariotti ha precisato inoltre che stanno anche promuovendo il turismo lento con l'associazione di Comuni Slowland - evidenziano dal Movimento -. E che quel tipo di turismo è per noi già una realtà perché, ormai da qualche anno, vi è un flusso continuo di pellegrini sul Cammino d'Oropa e sulla Via Francigena. Aggiungendo che si tratta di una realtà, fatta di iniziative private e pubbliche, che sta facendo rinascere il nostro territorio e lo sta portando fuori dall'abbandono e dallo spopolamento. L'inceneritore non aiuterebbe in questo lavoro, anzi, sarebbe una vero e proprio impedimento".

Durante la Conferenza dei Servizi, come riportano dal Movimento Valledora, è stata data lettura dall'organo tecnico della relazione finale che segue l'inchiesta pubblica, che ha evidenziato le molte problematiche e perplessità, chiedendo risposte e integrazioni specifiche al proponente.

"I temi sollevati sono molti - proseguono -. Ci sono quelli che riguardano la matrice terra e acqua: le ricadute dei fumi sul terreno, l'area di ricarica delle falde, i pozzi, il trattamento dei reflui e probabili sversamenti, le zone sensibili, la valutazione dei rifiuti in ingresso, lo studio dello stato qualitativo precedente all'opera per quantitativi metalli pesanti, le sette sostanze pericolose a bassa degradabilità e persistenti sul terreno con rischio di ripercussioni sulle falde acquifere. Ve ne sono altre che riguardano l'atmosfera: le emissioni, l'impatto inquinanti, la ricaduta delle polveri in un raggio più ampio di quello previsto, gli odori e i rumori, l'impatto sui bambini, la mappatura dei siti quali asili, case di riposo e non solo. Molto importante, ed è stata richiesta a più voci, sarà la valutazione dello stato di salute precedente l'opera della popolazione potenzialmente esposta".

Dal Movimento concludono quindi: "Sono tutti rilievi importanti e che ci motivano sempre di più nella nostra posizione contraria a questo impianto di incenerimento dei rifiuti. Sarebbe un inceneritore in cui verrebbero portati rifiuti da almeno tutta la Regione (se non oltre), essendo la capacità dell'impianto proposto 10 volte il fabbisogno attuale della Provincia di Biella. Dopo questa lunga giornata continuiamo serenamente la nostra battaglia perché la Valle Dora sia sempre più la valle dell'agricoltura biologica e del turismo sostenibile".