Vaccinazioni: sabato 5 febbraio open day per la patronale

Santhià: nella sede degli Alpini prosegue la campagna vaccinazioni, nella sola giornata del venerdì, anche ad accesso diretto, dalle 9 alle 16. Oltre l’81% della popolazione è attualmente vaccinata. Inoltre, in occasione della festa patronale, sabato 5 febbraio, è previsto un open day vaccinale pomeridiano dalle 14 alle 17, anche ad accesso diretto.

"In occasione di Sant'Agata è in programma un open day pomeridiano al nostro centro vaccinale - spiega il sindaco Angela Ariotti - l’Amministrazione Comunale rinnova i propri ringraziamenti ai volontari del Soccorso Santhià, agli Alpini, alla Protezione civile e al personale sanitario. Prepariamoci dunque anche quest’anno a vivere in modo speciale il 5 febbraio, la nostra festa patronale, sebbene in un contesto ancora segnato dalla pandemia e da difficoltà di vario genere, specialmente di tipo sociale e economico. Ma, pur nelle avversità, sono certa che il senso di comunità che da sempre caratterizza la nostra città resti integro; anzi, c’è da scommettere che possa esserne addirittura rafforzato".

Intanto continua a scendere il numero dei contagi in città: sono 226 attualmente i santhiatesi positivi al Covid-19. Una persona è ricoverata in ospedale e 24 sono quelle in quarantena preventiva. Sono 10.022 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 659 dal 24 gennaio ad oggi.