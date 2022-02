Trino: problemi alle strutture del cimitero

"Durante i lavori in corso al cimitero purtroppo abbiamo riscontrato dei gravissimi problemi dovuti a un retaggio di un’edilizia passata che ha visto queste strutture realizzate quasi senza calcestruzzo e ferri d’armatura". L’assessore Roberto Gualino spiega la situazione a cui si è trovata di fronte l’amministrazione e intanto fa il punto della situazione su alcuni altri argomenti.

"Stiamo lavorando per mettere in sicurezza queste strutture e chiediamo pazienza a tutti proprio per questo motivo. C’era un gravissimo rischio: di fare delle vittime tra gli operai e, non meno importante, anzi, molto fondamentale, quello probabilmente di trovare i nostri cari riversi in mezzo al cimitero, sarebbe stata un’immagine bruttissima e di non rispetto. Quindi ai trinesi chiedo di avere pazienza, stiamo arrivando anche lì".

Gualino prosegue: "La scorsa settimana si è tenuta una importante riunione tra gli uffici del Comune e della Provincia di Vercelli per il bando di rigenerazione urbana con 5 milioni euro a disposizione e il nostro Comune, capofila, potrebbe beneficiarne con progetti per 2 milioni di euro". Il servizio civile: "Il bando è stato prorogato fino al 10 febbraio e chi volesse aderire per i posti in municipio ha quindi ancora un po’ di tempo per farlo".

Le vaccinazioni e un pensiero al sindaco Daniele Pane: "E’ risultato positivo al Covid-19 e aspettiamo che torni sulla sua panchina a dirigere il lavoro della sua squadra. Con lo scorso fine settimana sono esaurite le vaccinazioni degli over 12 anni: abbiamo messo in sicurezza due trinesi su tre con tre dosi di vaccino, grazie al lavoro di tutti i medici, infermieri, volontari. Questo risultato ci permette di guardare al futuro con molta speranza. Sabato 5 febbraio invece cominceremo un altro viaggio importante con le vaccinazioni pediatriche per i bambini da 5 a 11 anni. Tutti i giorni con il nostro impegno e la collaborazione di tutti stiamo cercando di portare una Trino migliore, grazie ad associazioni e amici che ci stanno vicini. Noi non molliamo, non mollate neanche voi".