Aree verdi e parchi: sopralluoghi per programmare gli interventi

Borgosesia: l'assessore Eleonora Guida pianifica le fioriture della stagione primaverile, nei parchi e nelle aiuole della città, oltre che in diversi angoli caratteristici, che saranno valorizzati con decorazioni floreali. "Insieme ai nostri giardinieri, stiamo facendo una serie di sopralluoghi per valutare le piantumazioni più opportune per la primavera, sia in terra che in vaso - spiega Guida che ha le deleghe alla "città fiorita" - L’obiettivo è ottenere un effetto giardino-diffuso, che renda la nostra città sempre più accogliente e attraente, anche per visitatori esterni".

Tra i primi luoghi oggetto di sopralluogo ci sono i “Giardini Lea Schiavi”, davanti al municipio, per le fioriture primaverili in terra, ed il ponte di Aranco per valutare la miglior gestione dei vasi che infiorano le sponde dell’attraversamento: "Insieme ai giardinieri abbiamo deciso di trasferire i vasi in serra, per curare le piantine e predisporle adeguatamente alla nuova fioritura primaverile. Nel pieno rispetto della natura e delle casse comunali, infatti - aggiunge Guida – faremo tutto il possibile per riutilizzare le piante dello scorso anno, dopo averle rinvigorite con i giusti trattamenti e preparate per l’esposizione nella nuova stagione".

Controllo accurato anche delle piante nei grandi vasi che completano l’arredo urbano della piazza: "Si temeva che avessero sofferto il gran caldo e la siccità di fine estate, invece, con piacevole sorpresa abbiamo verificato che sono ancora vive e stanno germogliando – conclude l’assessore – anch’esse saranno oggetto di cura ed attenzione per poter essere conservate al meglio, ma desidero anche aggiungere al verde cittadino qualcosa di singolare: sto già studiando anche qualche soluzione innovativa, che possa rappresentare un elemento distintivo per la nostra città".