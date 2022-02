Addio a Nadia Moscatelli, figlia del partigiano Cino

Borgosesia: addio a Nadia Moscatelli, figura significativa per la città. Figlia di Cino Moscatelli, partigiano e componente dell’Assemblea costituente, è stata la maestra di tanti borgosesiani, oltre che consigliere ed assessore in Comune negli anni Settanta. Aveva 79 anni. "Perdiamo una donna attiva, custode della memoria storica delle nostre terre, amata e rispettata da tutti i borgosesiani" ricorda il sindaco Paolo Tiramani. "Il marito Guerrino Cereda, consigliere comunale, in questi anni di malattia le è stato vicino con amore e dedizione, un esempio in un mondo spesso senza valori" conclude.