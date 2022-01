Varallo: vasto incendio in un bosco a Camasco

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Vercelli, Varallo, Cravagliana e del Dos di Verbania, oltre alle squadre Aib e dei carabinieri forestali stanno intervenendo per un vasto incendio in un bosco in località Camasco, nel comune di Varallo.

Le operazioni, iniziate intorno alle 20 di ieri, venerdì 28 gennaio, sono tutt'ora in corso.