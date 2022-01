Trino, "Baby boom": dal 1° febbraio aperte le domande di contributo

Da martedì 1° febbraio sarà possibile presentare domanda per accedere al contributo comunale “Trino Cresce - Baby Boom” dedicato alle famiglie dei bambini nati nel 2021. Il termine ultimo è fissato al 28 febbraio.

Il 30 dicembre scorso la giunta guidata dal sindaco Daniele Pane aveva deliberato questo contributo mettendo a disposizione 14.385 euro e specificando le linee direttive per attivare gli interventi mirati al sostegno alle famiglie, residenti a Trino, di minori nati nel 2021. La misura contributiva di “Trino Cresce - Baby Boom” sarà da suddividere tra le famiglie dei nuovi nati 2021 e tutte le specifiche del caso sono contenute nel bando pubblicato sul sito del Comune di Trino insieme al modulo per la presentazione della domanda.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda dal 1° al 28 febbraio recandosi all’ufficio affari generali in municipio in corso Cavour 70 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 e il venerdì dalle 9 alle 11,30, oppure inviando la domanda via e-mail a [email protected] E’ possibile avere informazioni in merito chiamando lo 0161/806011.