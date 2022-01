Università delle tre età, proseguono i corsi

Prosegue il ricco calendario di lezioni dell’anno accademico 2021/2022 dell’Università delle tre età di Bianzè. L’Unitrè bianzinese, costituita nel 1999, è l’unica della provincia di Vercelli ad essere iscritta alla Unitrè Nazionale con sede a Torino. Per consentire il rispetto delle normative legate al contenimento della pandemia di Covid-19 tutte le lezioni si svolgeranno online su piattaforma Zoom. Lunedì 31 gennaio alle 20,30 si svolgerà l’ultimo incontro di “I diritti sono fragili, se non sono per tutti” a cura del professor Guido Nobilucci. Martedì 1 febbraio alle 20,30 Sabrina Paravano incomincerà il ciclo di 4 lezioni (1, 8, 15 e 22 febbraio) legate a Wolfang Amadeus Mozart e la letteratura tedesca. Giovedì 3, 10 e 17 febbraio dalle 20,30 sarà la volta di “Mente, corpo, staff: gli ingredienti della prestazione sportiva”. Diverse le figure che si alterneranno nelle lezioni: lo psicologo Silvano Monti, il preparatore atletico Davide Grimaldi, la nutrizionista Valentina Busca e la fisioterapista Fabiana Masia. Il programma degli incontri prevede lezioni legate a: il mental coach, la pressione negli atleti di alto livello, preparazione atletica in età giovanile, avviamento all’attività fisica in soggetti di età adulta, l'alimentazione dello sportivo e dolore e fisioterapia. Venerdì 4 febbraio alle 20,30 Paola Castelli parlerà di Maria Maddalena: enigma, storia, mito. Alla luce delle nuove scoperte dei Vangeli Apocrifi e degli antichi culti pagani della Dea Madre, un viaggio di scoperta, tra ricostruzione storica, mito e sincretismo, della figura della Maddalena, peccatrice pentita salvata da Gesù, definita il “tredicesimo apostolo”. Il 7 febbraio alle 20,30 Alina Salto inizierà “Viaggi nell’aldilà nella letteratura predantesca”. Per partecipare ai corsi ed essere aggiornati sulle lezioni è possibile consultare il sito internet www.unitrebianze.it.