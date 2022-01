A Pray il 28 gennaio una sessione vaccinale straordinaria

A Pray, in Valsessera, venerdì 28 gennaio si svolgerà una sessione vaccinale straordinaria al centro polifunzionale del Comune. Verranno effettuate 400 dosi, dalle 9 alle 17. E' possibile accedere su prenotazione e ad accesso diretto per coloro che ne hanno i requisiti (prime dosi, green pass in scadenza entro 72 ore, categorie con obbligo vaccinale).

Il centro vaccinale di Pray, nel mese di gennaio, ha supportato l'attività della zona nord dell'Asl con tre sessioni straordinarie realizzate il 14, il 21 e ora con quella del 28: in ciascuna sono state somministrate circa 400 dosi. L'attività è stata supportata fortemente dall'Amministrazione comunale che ha allestito la struttura, coordinato le associazioni di volontariato per gli accessi delle persone, incentivato la partecipazione e persino fornito pasti e generi di conforto al personale Asl e ai medici di base impegnati nell'attività vaccinale.