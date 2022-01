Trino: riprendono gli appuntamenti de 'L Lantarnìn dal Ranatè

Ripartiranno il 7 febbraio gli appuntamenti con ‘L Lantarnin dal Ranatè. Dopo la pausa di gennaio per via dei troppi contagi da Covid-19, l’associazione guidata da Mario Martuzzi ha riprogrammato la propria attività.

Alla biblioteca civica “Favorino Brunod” riprenderà “Dialoghi” con argomenti di filosofia e letteratura trattati dai professori Massimiliano Sanfedino e Federico Ottavis. Appuntamento alle 18 di lunedì 7 e lunedì 21 febbraio: il 7 febbraio sarà ospite Valentina Negro. Lunedì 14 e lunedì 28 febbraio ci sarà invece Bruno Raiteri con “Impariamo ad ascoltare e capire la musica”.

Il corso di esperanto tenuto dalla dottoressa Cinzia Vanni si terrà invece on line. Un altro appuntamento che riprende è quello con le commedie allegre al Teatro civico: domenica 13 febbraio alle 17 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Quando cantavano le divine” con il gruppo “Le signorine Marameo” di Valenza. Tutti coloro che vogliono partecipare ai vari appuntamenti organizzati dal Lantarnin possono contattare Mario Martuzzi al 347-6466221 per avere le informazioni del caso. E’ possibile scrivere anche tramite Whatsapp. Per partecipare agli appuntamenti è necessario essere in possesso del super Green pass e rispettare le norme di distanziamento e protezione.