Proiezione del film “Jojo Rabbit” per i ragazzi delle medie

Santhià, Giorno della Memoria: due momenti di riflessione saranno organizzati e rivolti agli alunni della classe terza media e alla cittadinanza. Giovedì 27 gennaio i ragazzi della secondaria Giovanni XXIII assisteranno alla proiezione del film “Jojo Rabbit” scritto e diretto da Taika Waititi, liberamente tratto dal romanzo "Il cielo in gabbia" di Christine Leunens. Venerdì 4 febbraio alle 20,45 la biblioteca civica di via Dante ospiterà l’associazione “La Voce”, la compagnia teatrale “Gli Sbirulà” e la scuola secondaria di 1° grado di Santhià: tutti coinvolti in un reading teatrale con proiezioni e musiche per commemorare il “Giorno della Memoria” che cade il 27 gennaio e il “Giorno del ricordo” il 10 febbraio.

"Le atrocità compiute dall'uomo contro l'uomo non possono essere sottaciute - commenta Renzo Bellardone, consigliere con delega alla Cultura - Per questo, con spirito partecipativo, nel pieno rispetto delle regole vigenti per il contrasto all'epidemia, è stato organizzato in biblioteca un momento dedicato al ricordo con il coinvolgimento degli studenti, per riflettere insieme".

"Ricordare uno dei momenti più bui della storia dell'umanità è doveroso per non commettere mai più errori che di umano non hanno nulla - sottolinea il sindaco Angela Ariotti - Anche per questa ragione provo rabbia nel sentire che alcune persone equiparano le attuali restrizioni per i non vaccinati alle leggi razziali o alle limitazioni subite dagli ebrei in quegli anni bui. Lo trovo triste, anacronistico e di cattivo gusto. Citando il Presidente Sergio Mattarella 'Ricordare e far ricordare a tutti i milioni di vittime innocenti esprime un dovere di umanità e di civiltà. Ricordare è dovere umano e civile'".