Anpas: 30 posti per il Servizio civile nel Vercellese

Sono 30 i posti disponibili per il Servizio civile nelle associazioni aderenti ad Anpas (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) del Vercellese. Nel dettaglio: Croce Bianca Alice Castello (2 posti); Vapc Volontari Assistenza Pubblica Cigliano (6 posti); Vapc Volontari Assistenza Pubblica Cigliano sezione di Villareggia (2 posti); Pal Pubblica Assistenza Livornese di Livorno Ferraris (6 posti); Pubblica Assistenza Bassa Valsesia Serravalle Sesia (6 posti); Pat Pubblica Assistenza Trinese (8 posti).

E' stata prorogata alle 14 del 10 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande di Servizio civile universale. I giovani cercati sono di età compresa fra i 18 e i 28 anni, da inserire negli ambiti del soccorso in emergenza 118 e del trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario e nel settore educazione e promozione culturale dando la possibilità a 390 ragazze e ragazzi di diventare volontari soccorritori. I giovani selezionati si occuperanno di servizi sanitari essenziali a favore della comunità. I progetti di Servizio civile delle associazioni Anpas che riguardano l’ambito del socio sanitario prevedono lo svolgimento di servizi di accompagnamento per quei cittadini che devono effettuare terapie come ad esempio le dialisi, trasporti interospedalieri, essere dimessi da ospedali o case di cura.

I progetti nel campo del soccorso di emergenza 118 includono, anche l’impiego in servizi di urgenza. I volontari in servizio civile saranno quindi impegnati nel ruolo di soccorritore in ambulanza e in tutte le mansioni concernenti le attività di emergenza. I progetti nel settore educazione e promozione culturale hanno il fine di divulgare tra gli studenti delle scuole superiori e tra la cittadinanza la cultura del volontariato assistenziale e del primo soccorso e promuovere stili di vita più sani e salutari.

Per orientare i giovani nella scelta dei progetti di Servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato http://serviziocivile.anpas.piemonte.it. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione domande esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.