Olcenengo: è arrivato il pulmino per le scuole

E’ arrivato ad Olcenengo il pulmino del “Lupo Bianco”. Questa mattina Carlo Olmo e il sindaco Anna Maria Ranghino sono andati a ritirare il pulmino bianco Euro 6, da 27 posti, che il Lupo Bianco ha liberamente donato al Comune di Olcenengo.

"Lo inaugureremo sabato 5 febbraio alle 15,30 al municipio alla presenza di tante autorità e dei sindaci dei paesi che sono serviti dallo scuolabus che porta i ragazzi alle scuole del nostro paese", spiega Ranghino. Olmo aveva già annunciato che "ci sarà, su mio personale invito, la presenza autorevole del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, del responsabile della Protezione Civile Cavalier Roberto Bertone, di don Gianfranco Brusa per la benedizione del mezzo e di diversi sindaci del territorio per un momento sicuramente emozionante dove, di nuovo, il privato insieme al pubblico sanno dare una grande risposta a una esigenza urgente di un servizio essenziale. Per il bene, non ci si ferma mai".

Dopo l’inaugurazione il pulmino entrerà in servizio e ogni giorno porterà i bambini nelle scuole di Olcenengo servendo i paesi di Casanova Elvo, Formigliana, Busonengo, Quinto e Caresanablot. Ranghino aggiunge: "Siamo grati all’avvocato Olmo perché con questa donazione ci permette di continuare a garantire il servizio di scuolabus e a mantenere così attive le nostre scuole. Ha fatto un gesto eccezionale che va in favore dei bambini e delle famiglie del territorio".