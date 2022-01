Il comitato del Nuovo Carnevale Trinese in trasferta a Viareggio

A Viareggio con il comitato del Nuovo Carnevale Trinese. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla trasferta viareggina per assistere alla sfilata del famosissimo carnevale. L’appuntamento è per il 5 marzo.

Per partecipare o avere informazioni è possibile contattare il Comitato al 338-1657404. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 febbraio, mentre la partenza il 5 marzo sarà alle 11,30 da Trino e la sfilata a Viareggio inizierà alle 17. Intanto il Carnevale Storico Trinese anche quest’anno dovrà rinunciare ai classici appuntamenti delle sfilate, alla fagiolata e alla polenta, a tante visite benefiche. Il 20 febbraio però ci sarà la consegna delle chiavi della città a Capitan Cecolo Broglia e alla Bella Castellana.