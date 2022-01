Dal curriculum alle opportunità locali: nuovo Info point per i giovani

Santhià: un info point dedicato ai giovani direttamente all'interno del palazzo comunale di piazza Roma. Il nuovo servizio, attivo da pochi giorni, è gestito dal volontario che sta svolgendo l'anno di Servizio Civile in Comune, con il progetto "Una mappa per i giovani": si rivolge a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni. Sarà fornito supporto agli utenti che si rivolgeranno all’info point per quanto concerne la corretta compilazione del curriculum vitae. Lo sportello si trova al secondo piano del palazzo comunale, è disponibile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30: oltre a fornire aiuto per la compilazione dei curricula l’operatore potrà dare informazioni sul percorso orientativo più adatto e sulle opportunità lavorative presenti sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail [email protected].