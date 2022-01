Varallo: Alberto Daffara nominato vicepresidente

Varallo: con la nomina di Alberto Daffara nel ruolo di vicepresidente, si completa la Giunta dell’Unione Montana Valsesia, che ha visto riconferme e novità rispetto al passato. La squadra si compone di sette assessori, che si aggiungono al presidente che ha mantenuto per sé le deleghe al personale e organizzazione struttura, società partecipate e bilancio. All’assessore Roberto Carelli è stata riconfermata la delega a Protezione civile, Covevar, Ato 2, Commissione valanghe, Centro multiraccolta rifiuti, canile sanitario. Luca Chiara è stato nominato assessore al Turismo, eventi, sport. Il vicepresidente Alberto Daffara si occuperà di Ufficio tecnico e Lavori pubblici, Ambiente ed ecologia, Telecomunicazioni. Attilio Ferla riconfermato a Istruzione e Cultura e Francesco Nunziata ai Servizi socioassistenziali. Donatella Rosa invece nominata assessore all’Agricoltura, Pari opportunità, Fiere e zootecnica. Ad Alex Rotta assegnato l’incarico per montagna, foreste, fondi raccolta funghi, Trasporti.

L’ultima nomina, quella del vicepresidente, è sottolineata da parole di grande stima da parte di Francesco Pietrasanta: "Ho assegnato la vicepresidenza ad Alberto Daffara, persona sempre presente sul territorio – ha affermato il presidente – vicino alle grandi e piccole problematiche della nostra valle". Da parte sua, Alberto Daffara accoglie con grande soddisfazione l’incarico: «Ringrazio il presidente per la fiducia. Lavorerò con entusiasmo per la Valsesia e sarà mia cura cogliere ogni opportunità, a qualsiasi livello, dalla Provincia alla Regione fino allo Stato, per far crescere il nostro territorio e per offrire alla nostra gente nuove prospettive per il futuro".