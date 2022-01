Poletti: "Turismo, cultura e pari opportunità: ecco il mio programma"

A Gianna Poletti è stata affidata dal presidente della Provincia Eraldo Botta la competenza su turismo, cultura e pari opportunità: la neo consigliera racconta come intende improntare il suo futuro lavoro.

“A seguito della rinnovata fiducia da parte del mio partito, di molti amministratori del territorio e del presidente Botta -commenta - Mi sono subito attivata per poter tracciare il percorso da seguire nei prossimi due anni. Sotto la guida del presidente, l’ascolto, l’attività integrata e il gioco di squadra con l’intero gruppo consiliare sono i principi che guideranno la mia attività".

“È necessario e doveroso - continua Poletti - iniziare con l’ascolto dei cittadini e dei vari comparti che operano sul territorio, dal negoziante al ristoratore o all’artigiano, per poter capire come migliorare l’assetto turistico. Sarà dalle loro proposte che capirò come muovere i primi passi. Lo stesso si può dire per la cultura, dove cercherò di incrementare lo stimolo alla ricerca delle bellezze di prossimità”.

Discorso analogo per le pari opportunità. “Avvierò da subito un confronto con l’amica Lella Bassignana, consigliera di Parità della nostra Provincia per affrontare insieme le dinamiche di cui questa delicata ma importantissima materia prevedono la gestione e cercherò di osservarla a 360°, oltre ai canoni standard. Penso soprattutto alle realtà periferiche, dove l’accesso ai servizi primari è più difficoltoso e dev’essere garantito, soprattutto nel particolare momento che stiamo ora vivendo. Una Provincia vicina al territorio che promuove l’ascolto e offre soluzioni, così come il presidente Botta l’ha avviata nel 2019”.