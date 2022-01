Ancora sospese le celebrazioni feriali in Duomo

Santhià: in accordo con i medici locali e considerato il numero di contagi ancora elevato, sono ancora sospese da fino a venerdì 28 gennaio le celebrazioni feriali nel Duomo di Sant'Agata delle 8,30 e 18, così come l’adorazione eucaristica settimanale, della giornata di giovedì. Regolari, invece, le celebrazioni di sabato 29 e domenica 30 gennaio. "Pur comprendendo il disagio - commenta don Stefano Bedello - si invitano i parrocchiani ad accogliere le presenti disposizioni in spirito di comprensione e collaborazione, in un momento emergenziale così delicato".