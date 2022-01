Tutto esaurito per le 300 dosi a disposizione su prenotazione

Varallo, Open Night vaccinale: tutto esaurito per le 300 dosi messe a disposizione su prenotazione. "La campagna proseguirà sul territorio, anche alla luce della risposta positiva della popolazione. Un grazie al sindaco Eraldo Botta, a tutti i primi cittadini e ai volontari che stanno collaborando attivamente per la riuscita" commentano il direttore sanitario Fulvia Milano e il direttore amministrativo Gabriele Girola, intervenuti all’Open night con la direttrice del Sisp Virginia Silano e il direttore del Dipartimento chirurgico dell’Asl Vercelli Gualtiero Canova.

Il sindaco e presidente della Provincia Botta ricorda: "Da lunedì il Piemonte passa in zona arancione, pertanto senza Green pass sarà impossibile uscire dal proprio comune di residenza. Per i vaccinati non cambia nulla, in tal senso la vaccinazione è ancora più importante e invito tutti ad aderire alla campagna, nell’interesse della collettività, ma anche del proprio - e aggiunge - Grazie all’Asl per tutto l’impegno e lo sforzo che sta mettendo in campo per la campagna vaccinale".