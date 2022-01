Trino: tra mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio si svolgeranno iniziative a scuola per il “Giorno della memoria”. Lo annuncia il presidente dell’Anpi Pier Franco Irico. "Nel ricordo del "27 gennaio" l'Anpi, in collaborazione con il Comune di Trino e l’istituto Comprensivo, terrà nelle aule delle classi prime medie, tra il 26 e il 28 gennaio, delle brevi iniziative sul significato del “Giorno della Memoria” e sulle leggi razziali fasciste, con il coinvolgimento degli stessi studenti - spiega Irico - Da alcuni anni ormai l'Anpi di Trino inizia la sua campagna di tesseramento in occasione del “Giorno della Memoria”, la Shoah. Quest'anno la celebrazione si terrà al Teatro Civico domenica 30 gennaio alle 10,30 con la mostra "Ricordi di viaggi all'inferno. Mostra fotografica dei lager nazisti". Le immagini sono state realizzate da trinesi che nel corso degli anni hanno visitato i diversi campi nazisti. Immagini naturalmente sconvolgenti che dimostrano a quale livello di disumanità era giunto il nazifascismo. Verranno esposti anche i lavori realizzati dagli studenti delle prime medie. La mostra sarà aperta fino al 6 febbraio, al mattino per le scuole, al pomeriggio dalle 16 alle 17,30 per la cittadinanza".