Borgosesia: stop al canone per l'occupazione di suolo pubblico in caso di lavori. Su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Eleonora Guida, la giunta ha deliberato di applicare l’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico per interventi di restauro facciate o manutenzione immobili.

"Già nel 2021 era prevista tale esenzione per interventi che rientravano nelle agevolazioni fiscali a livello nazionale per il recupero o restauro delle facciate – spiega Guida – considerando che tali interventi hanno una ricaduta positiva sull’aspetto della città, in quanto migliorano e valorizzano il centro urbano, ho proposto ai miei colleghi di giunta di estendere tale esenzione anche ai lavori del 2022, peraltro ancora in regime di agevolazione fiscale nazionale. Il momento è difficile per tutti - aggiunge – ed incentivi di questo genere possono non solo stimolare i proprietari ad effettuare lavori di manutenzione importanti per il tessuto urbano, ma anche dare una mano al settore dell’edilizia".

In considerazione dei benefici che da questa misura possono scaturire il provvedimento è diventato immediatamente operativo. Chi, dunque, dovrà realizzare lavori di manutenzione, sarà esente dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, purché non siano esposti annunci pubblicitari o promozionali.