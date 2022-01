Il Comune annulla la Fiera di Sant'Agata prevista il 6 febbraio

Santhià: annullata la fiera di Sant’Agata in programma per domenica 6 febbraio. Ad annunciarlo in queste ore l’amministrazione comunale. "Per scongiurare assembramenti, visto il numero elevato di contagi in città – spiegano - anche se ora fortunatamente stanno calando, abbiamo ritenuto responsabile decidere per l'annullamento per la tutela della salute di tutti. È stata una scelta sofferta sulla quale abbiamo a lungo riflettuto trattandosi di un’importante fiera storica. Si auspica però che ci sia l’occasione di recuperare con le prossime fiere che, a partire da quest’anno, tornano ad essere organizzate dal Comune".

Le date già programmate sono domenica 15 maggio con “Fiera di Primavera”, venerdì 25 novembre con Fiera di Santa Caterina (agricola) e domenica 27 novembre Fiera di Santa Caterina (merci varie). Vista la scarsa adesione nelle edizioni passate, sia da parte degli ambulanti che del pubblico, non è stata inserita nel calendario la fiera di agosto.