E' nato il Distretto del Commercio finanziato dalla Regione

Borgosesia: è realtà il Distretto del Commercio. L’assessore Costantino Bertona, insieme alla Giunta, ha aderito al progetto finanziato dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di introdurre modelli innovativi di sviluppo per sostenere e rilanciare il commercio, partecipando al bando ed ottenendo il finanziamento regionale.

"Quando sono venuto a conoscenza dell’iniziativa regionale – spiega Bertona – mi sono subito attivato per costituire il distretto di Borgosesia, in modo da poter entrare nella graduatoria regionale per ottenere il finanziamento a supporto del nostro sistema commerciale. L’obiettivo – specifica – è quello di introdurre strategie capaci di rispondere agli effetti economici derivanti dalla pandemia, coinvolgendo non solo le singole attività commerciali, ma anche l’intero sistema economico e istituzionale della nostra città, compresi i consumatori. Il commercio di vicinato è un grande valore per il territorio, assolutamente da preservare anche per il valore sociale che esso riveste".

L’emergenza sanitaria ha evidenziato la difficoltà della rete di negozi di vicinato nei confronti della concorrenza del commercio on line e della grande distribuzione: la Regione Piemonte, con l’iniziativa dei distretti, ha voluto promuovere soluzioni che sostengano invece i piccoli negozi, per contrastare la desertificazione commerciale delle province e custodire il senso di comunità che le ha sempre contraddistinte.

"L’idea della Regione ricalca quello che è sempre stato il principio ispiratore dell’azione della nostra Amministrazione: sostenere i nostri commercianti – aggiunge Bertona – che con i loro negozi rendono alla città un importante servizio: da un lato la mantengono vitale e frequentata, dall’altra offrono posti di lavoro e rappresentano un importante servizio sociale per la popolazione, che sa di poter trovare in loco tutto ciò di cui necessita".

La consapevolezza di Bertona e di tutta la Giunta di Borgosesia si è tradotta nella partecipazione al bando Regionale che ha condotto all’aggiudicazione di un finanziamento da 15.000 euro: "La nostra città, con i suoi 303 esercizi commerciali e 78 locali (bar, ristoranti e circoli) ha nel commercio una realtà di grande rilievo economico: utilizzeremo questi fondi per qualificare ulteriormente questo contesto – conclude Bertona - rendendo il commercio di vicinato sempre più attrattivo, attraverso azioni di vario genere, come la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza locale, l’applicazione di agevolazioni economiche alle imprese per il miglioramento degli spazi commerciali, la realizzazione di attività di fidelizzazione della clientela e quant’altro verrà valutato utile al supporto del settore, che è supporto per lo sviluppo dell’intera città".