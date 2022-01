Scuole sanificate, tamponi gratuiti per gli alunni che devono rientrare

Borgosesia: nel pomeriggio di martedì 18 gennaio sanificate tutte le scuole materne Mello Grand, Via Giordano, Via Partigiani e Cancino, oltre alla scuola primaria di Cancino. Nei prossimi giorni si procederà con la sanificazione delle scuole primarie Centro e Aranco e delle secondarie di primo grado. E' l'azione messa in campo dal neo assessore Gianna Poletti insieme alla possibilità di eseguire i tamponi rapidi, in quinta giornata, per la scuola primaria e, in decima giornata, per la scuola dell’infanzia in tutte le farmacie di Borgosesia, con spese a carico del Comune.

"Abbiamo stanziato fondi ad hoc per sostenere queste spese – spiega Poletti – che riteniamo fondamentali per la tutela dei nostri bambini: la sanificazione rende le aule sicure, i tamponi consentono la ripresa dell’attività scolastica in presenza, determinante per il benessere psicologico dei nostri bambini. La scuola in presenza è vita, ed il mio impegno è e sarà sempre quello di fare ogni azione possibile per garantire questa modalità".