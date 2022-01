Palestre comunali in uso alle associazioni con tariffa minima

Borgosesia: una mano alle associazioni sportive borgosesiane. La prima iniziativa di Paolo Urban in veste di assessore allo Sport della città di Borgosesia è volta a supportare la ripresa dell’attività sportiva delle associazioni cittadine, che lamentano una notevole difficoltà a tornare “a regime” viste le sussistenti limitazioni legate alla pandemia, ed i connessi timori.

"Nella Giunta di lunedì – spiega Urban – con l’approvazione di tutti i miei colleghi si è stabilito di riportare la tariffa oraria per l’uso delle palestre comunali alla cifra unica di 6 euro. Si tratta, ovviamente, di una cifra simbolica, che non copre le spese del Comune per il riscaldamento, la pulizia e l’illuminazione degli spazi sportivi, ma sono convinto che in questo momento sia fondamentale mettere le nostre associazioni sportive in grado di continuare la loro attività, che è determinante per il benessere della nostra popolazione".

Nel 2020, vista l’emergenza sanitaria ed il blocco conseguente delle attività sportive, il Comune di Borgosesia decise di consentire alle associazioni sportive l’uso delle palestre comunali (Pro Loco ed Elementari) a titolo gratuito, da settembre fino a dicembre. Nel 2021 i numeri contenuti della pandemia hanno poi consentito il ritorno alla normalità anche per l’attività sportiva; dunque, anche il Comune – che nel frattempo aveva effettuato diversi lavori di ammodernamento e messa a norma delle palestre di sua proprietà, affidandosi ad esperti del settore – ha stabilito di ritornare a fissare le tariffe per l’utilizzo di tali spazi, indicando 6 euro all’ora nella stagione estiva e 15 euro all’ora nei mesi in cui è in funzione il riscaldamento.

"Applicare una tariffa per l’utilizzo delle palestre da un lato contribuisce a coprire una piccola parte delle spese che il Comune sostiene per pulizia e riscaldamento, dall’altro lato responsabilizza gli utenti – commenta Paolo Urban – ma sono ben consapevole degli sforzi che il mondo dello sport ha affrontato in questi due anni, e sta affrontando tuttora per recuperare un ritmo normale. Per questo ho voluto fortemente che la tariffa minima venisse applicata anche in inverno: spero che questo dia respiro alle associazioni, che ringrazio perché l’attività sportiva che propongono ha un ruolo sociale molto importante in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando".