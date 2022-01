Trino, contagi in aumento: il 70% è asintomatico

Sono tornati ad aumentare i positivi al Covid-19 a Trino.

Se nella mattinata di lunedì il sindaco Daniele Pane aveva 145 trinesi registrati, alla sera erano tornati ai livelli dei giorni precedenti, a quota 169 positivi, quindi in aumento, dopo una giornata di alti e bassi sulla piattaforma regionale a livello numerico. Crescono anche i vaccinati: l’85 per cento dei trinesi ha ricevuto la prima dose, l’81 per cento la seconda dose, il 56 per cento la terza dose.

Pane spiega: "Inizia a stabilizzarsi la curva del contagio e questo significa che non è ancora passata l'onda, ma che iniziamo a vedere i segnali di fine del picco. Il numero dei nuovi positivi rispetto a chi si negativizza crea sostanzialmente, da qualche giorno, un’invarianza nel numero complessivo. Il dato però degli attualmente positivi sta diventando un dato parzialmente rilevante, visto l'alto numero dei soggetti asintomatici, circa il 70 per cento, motivo per cui anche il governo centrale sta pensando a nuove misure per il contrasto alla pandemia, dove il cambio di colore verrà determinato anche in funzione degli effettivi soggetti positivi malati escludendo perciò gli asintomatici, e vedremo nei prossimi giorni l'evolversi della situazione ma riteniamo che a partire dalla prossima settimana potremmo assistere finalmente a un calo". Pane sottolinea: "Il numero assoluto di positivi è certamente alto se paragonato agli altri picchi avvenuti negli scorsi mesi, ma resta uno dei più bassi di tutta la provincia di Vercelli, con un 23,47 positivi ogni 1.000 abitanti, e soprattutto con un solo soggetto ospedalizzato, ma in fase di guarigione, e per coloro che sono a casa con sintomi non si ravvisano situazioni di sviluppi gravi della malattia".

Le vaccinazioni: "Aumenta il numero dei soggetti vaccinati, anche se all'apparenza il dato percentuale rispetto alle rilevazioni precedenti diminuisce, questo perché alla platea dei soggetti vaccinabili è stata aggiunta la fascia 5-11 anni che ha da poco avviato la fase vaccinale ed ha una copertura del 10,80 per cento. Perciò aumentano i soggetti vaccinati anche con prima e seconda dose in termini assoluti, e grazie agli alti numeri di questo fine settimana al centro vaccinale di Trino superiamo ampiamente la metà dei trinesi vaccinati con ciclo completo. Il prossimo weekend il centro vaccinale del mercato coperto sarà nuovamente operativo sia sabato che domenica". Al centro di piazza Comazzi vengono somministrati circa 800 vaccini a fine settimana e Trino serve un’ampia zona del distretto di Casale Monferrato dell’Asl Alessandria.

Pane conclude: "La variante Omicron del Covid-19 è certamente più contagiosa e colpirà, come dicono gli esperti, se non tutti, molti di noi, anche coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale o già fatto la malattia in passato, ma la cosa che tranquillizza, e lo ribadisco volentieri, è che lo stato di salute, soprattutto di coloro che sono vaccinati, è più che mai ottimo e affronta la malattia da asintomatico o con qualche sintomo simil influenzale".