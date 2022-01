Villata: chiuso nuovamente il micronido e due sezioni della materna

Sono 54 i positivi al Covid-19 a Villata dove è stato nuovamente chiuso il micronido “Lo Stregatto” e anche due sezioni della scuola materna. Il sindaco Franco Bullano aggiorna la situazione.

"Ho dovuto prendere la decisione di emettere una nuova ordinanza di chiusura del micronido “Lo Stregatto” fino a venerdì 21 gennaio in quanto il rappresentante della “Sport e Svago che gestisce la struttura ha dichiarato di non poter aprire il micronido in quanto ci sono dei casi di positività al Covid-19. La mia speranza è che si possa riaprire “Lo Stregatto” a partire da lunedì 24 gennaio. Sempre per casi di positività sono state chiuse anche due sezioni della nostra scuola materna. In quanto a numero di positivi al Covid-19, in paese siamo arrivati anche a quota 58, ora a 54".

Negli altri paesi della cintura cittadina, la piattaforma regionale indica 67 casi positivi a Borgo Vercelli, 44 a Caresanablot, 15 ad Olcenengo. A Trino intanto il numero è di 145 casi attuali.