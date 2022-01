Santhià: dopo svariati giorni torna stabile il numero dei contagi

Santhià: stabile il numero dei contagi in città per la prima volta da svariati giorni. Sono 333 attualmente il numero di santhiatesi positivi al Covid-19, di questi due sono ricoverati in ospedale; 52 invece le persone in quarantena preventiva. Sono 8318 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 481 dall'11 gennaio ad oggi. Nella sede del Gruppo alpini prosegue la campagna vaccinazioni, unicamente per chi è in possesso della prenotazione ottenuta tramite sms della piattaforma regionale.