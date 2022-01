"Sciopero di venerdì 14 gennaio, alcune corse non saranno garantite"

Possibili disagi per l’adesione di Filt Cgil e Faisa Cisal allo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 14 gennaio per il diritto al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’Atap comunica che le segreterie regionali sindacali hanno indetto l’astensione dal lavoro dalle ore 16 alle 20. «I servizi di trasporto pubblico locale erogati da Atap sull’intera rete di competenza (linee autobus urbane ed extraurbane di Vercelli e Biella) non potranno essere garantiti – fa sapere l’azienda – Risulteranno garantite le corse avente sviluppo totale o prevalente al di fuori della fascia oraria di sciopero sopra indicata; in ogni caso, si consiglia di verificare l’effettiva garanzia delle corse, consultando gli orari presenti in fermata, sul sito www.atapspa.it, oppure chiamando il numero verde 800-912716». Atap fa sapere che «l’ultimo sciopero (1° giugno 2021), proclamato dalle medesime organizzazioni sindacali Filt Cgil e Faisa Cisal, ha avuto un tasso di adesione pari al 58,05 % del personale».