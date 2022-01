Trino: finanziato il progetto "Sinergia"

"Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia". Chiosa così il sindaco Daniele Pane parlando del finanziamento per il progetto “Sinergia”.

"La buona notizia di questo inizio anno è che la Regione Piemonte finanzierà il progetto “Sinergia”, di cui il Comitato del Gemellaggio di Trino è partner, con il Comune di Trino come capofila. In questi mesi abbiamo compreso sempre più l'importanza della tutela della salute e delle buone pratiche di promozione e prevenzione. “Sinergia” si rivolge a scuole, giovani imprenditrici e operatori sanitari, con l’obiettivo di programmare attività con le nostre città gemelle, soprattutto nell'ambito della cooperazione internazionale, per favorire lo sviluppo, la crescita e la formazione continua dei nostri gemelli burkinabé (Trino è gemellata con Banfora in Burkina Faso, oltre che con Chauvigny in Francia e Geisenheim in Germania -ndr) proprio sul tema della salute".

"Il progetto è stato finanziato esattamente in base a quanto richiesto e ha un costo totale di 50.000 euro finanziati per 33.240 euro dalla Regione Piemonte e 16.760 euro come cofinanziamento partner. Dei 19 progetti presentati, ne sono stati finanziati solo 8, e di questi, noi ci siamo posizionati quarti in graduatoria. Un grande successo".