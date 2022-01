Santhià: sono 334 i positivi, di cui uno ricoverato in ospedale

Santhià: non si arresta l'aumento dei contagi in città. Sono infatti attualmente 334 i cittadini positivi al Covid-19, di questi uno è ricoverato in ospedale e 44 le persone in quarantena preventiva. Sono 7837 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 306 dal 7 gennaio ad oggi.

Il dato registrato risulta essere il peggiore da inizio pandemia e ha visto una crescita esponenziale nell'ultima settimana: il 31 dicembre si registravano, infatti, 74 casi, aumentati di quasi 5 volte in questi dieci giorni. Intanto nella sede del Gruppo alpini prosegue la campagna vaccinale tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle 16, unicamente per chi è in possesso della prenotazione ottenuta tramite sms della piattaforma regionale.