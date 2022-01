Covid: la situazione a Trino i nei paesi della Cintura

Situazioni pressoché stabili nei livelli di contagio da Covid-19 a Trino e nei paesi della cintura vercellese.

A Trino il sindaco Daniele Pane comunica che gli attuali positivi in città sono 130, un leggero calo rispetto ai 134 del fine settimana.

A Villata la situazione era andata in crescendo nel fine settimana ed ora il sindaco Franco Bullano rende noto che in paese sono 52 i positivi al Covid-19 e sono 59 le persone in quarantena.

Ad Olcenengo il sindaco Anna Maria Ranghino riferisce che i positivi sono 14, un leggero aumento rispetto alla scorsa settimana, ma un leggero calo rispetto al fine settimana quando erano arrivati a 16 e nella giornata di lunedì due persone sono risultate negativizzate.

A Caresanablot i positivi secondo il portale della Regione Piemonte sono 38.

Infine Borgo Vercelli dove il sindaco Mario Demagistri comunica di avere "55 compaesani positivi ma il dato dovrebbe essere già inferiore in quanto mi risultano 15 di queste persone che abbiano avuto l’esito negativo dell’ultimo tampone e quindi il dato risulta probabilmente ancora non aggiornato e dovremmo quindi avere 40 positivi. In quarantena invece mi risultano 46 persone".