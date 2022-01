Open night, vaccinazioni: 200 dosi con accesso diretto per i ragazzi

Borgosesia: venerdì 14 gennaio per incentivare ulteriormente le vaccinazioni, la Direzione generale dell'Asl ha prevista un secondo appuntamento, dopo quello di Caresanablot, dedicato ai giovani, e non solo, in Valsesia. Al Teatro Pro loco il normale orario dalle 9 alle 17 sarà prorogato fino alle 21: saranno disponibili 200 dosi di vaccino per i ragazzi che si presenteranno ad accesso diretto per ricevere la terza dose e altrettante per le persone che già hanno la prenotazione. E' possibile l'accesso diretto anche per coloro che devono ricevere la prima dose, a prescindere dall'età.

L'iniziativa di Borgosesia è realizzata con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, della Fondazione Valsesia, dell'associazione Igea e del Lanificio Colombo. Sessioni vaccinali straordinarie sono state organizzate anche al centro medico di Alagna, giovedì 13, alla sala polivalente di Pray, venerdì 14, con accesso solo per persone prenotate o diretto per coloro che devono ricevere la prima dose.