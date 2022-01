Mostra dedicata ai Trail Angels, volontari che controllano il percorso

Santhià: "Andiam a lavorar! L'esperienza dei Trail Angels" è la mostra fotografica che andrà ad inaugurare la stagione espositiva 2022 della Galleria Civica Jacopo Durandi. L'esposizione, curata dall'associazione Amici della via Francigena Città di Santhià, sarà visitabile a partire da giovedì 13 gennaio e fino a venerdì 4 febbraio, ed è dedicata ai volontari, chiamati appunto Trail Angels che, appoggiandosi alle Associazioni Francigene locali, controllano i vari tratti del percorso storico devozionale. Diversi i compiti svolti dai Trail Angels: verificano la sicurezza del percorso anche con lavori di manutenzione della vegetazione, raccolgono i rifiuti e intervengono nella manutenzione della segnaletica ufficiale, sostituendo quella in cattivo stato e, quando necessario, aumentando i punti del percorso dotati di paletti, adesivi, frecce e pannelli informativi.

La mostra è a entrata libera e visitabile nel rispetto delle misure anti Covid. "Per quanto riguarda la tratta santhiatese, a cavallo fra Eporediese, Biellese e Vercellese - spiegano gli organizzatori - la manutenzione è svolta con assiduità dai “custodi del cammino” coordinati dal socio Marcello Vallese. Il gruppo mantiene in ordine non solo i circa 40 chilometri di competenza della Via Francigena da Viverone alla cascina Castellone, nei pressi di Olcenengo, ma anche gli oltre 60 chilometri del Cammino di Oropa da Santhià al Santuario Mariano, decisamente più impegnativi, sia a causa della diffusa presenza vegetativa che per la morfologia molto complessa. A questo si aggiunge poi l’opera di manutenzione dei rispettivi percorsi ciclabili, che spesso si scostano da quelli pedonali".

L’Associazione Francigena santhiatese ha deciso così di documentare tutta l’attività svolta dai volontari negli anni 2020 e 2021 lungo il Cammino di Oropa e lungo la Via Francigena e trasformarla in circa 100 poster che compongono la mostra e la cui realizzazione è stata interamente realizzata con risorse proprie. L’associazione culturale La Voce odv commenta: "Siamo lieti e onorati come sempre di poter collaborare con le realtà locali, ringrazia quindi l'associazione Amici della Via Francigena Città di Santhià e il settore Cultura del Comune, sempre molto disponibile e particolarmente entusiasta per l'allestimento della stessa".

La Galleria Civica Jacopo Durandi si trova al piano terra del Centro Culturale Jacopo Durandi, in via De Amicis, 5 a Santhià. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected]