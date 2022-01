Missione Mascherine Ffp2: per una ripartenza delle scuole in sicurezza

Fondazione Valsesia: Missione Mascherine Ffp2, per ripartire in sicurezza per garantire i servizi scolastici e le attività associative a sostegno della fragilità nel nostro territorio. "La riapertura delle scuole e la ripresa delle attività associative dedicate alle fragilità con le nuove indicazioni di sicurezza - sottolinea la presidente Laura Cerri - ha portato Fvo a decidere di andare incontro il più possibile alle esigenze degli studenti e dei ragazzi/e del nostro territorio, con l’obiettivo di dare una mano a mantenere una vita 'normale' per i giovani, che più di tutti stanno subendo 'un furto' di anni preziosi della loro esistenza, soprattutto nelle delicate situazioni di fragilità".

L'iniziativa Missione Mascherine Ffp2 vuole infatti sostenere la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche e associative a beneficio delle nostre comunità e sostegno delle fragilità Fondazione Valsesia Onlus mette a disposizione mascherine FFp2, come previsto dalla normativa vigente, per scuole, oratori ed associazioni che ne facciano richiesta, sino ad esaurimento scorte.



Chi può fare richiesta

Scuole secondarie (I-II grado); Oratori; Associazioni che abbiamo sede in uno dei 38 comuni dove, per Statuto, opera FVO (https://www.fondazionevalsesia.it/chi-siamo-2/).

Cosa si può richiedere

Mascherine FFp2 (misura adulto), fino ad esaurimento scorte.

Come fare richiesta

Inviando una e-mail a [email protected], con i propri dati ed i dettagli della richiesta. #unitifacciamograndicose, continuiamo a farle insieme.