Gattinara, fuga di gas: modificata la viabilità fino a domenica 9 gennaio. Un guasto alla condotta di viale Marconi, all'incrocio con via Roma e corso Garibaldi, ha imposto la chiusura di alcune strade al traffico. I tecnici della ditta Teknoimpianti stanno lavorando per conto di 2i ReteGas, gestore dell'attività di distribuzione del gas. Al momento è chiusa la 142 dall'incrocio con via Ottaviano all'incrocio con viale Marconi e via Roma, via Volta nel tratto tra via Leonardo da Vinci e corso Garibaldi e corso Garibaldi nel tratto tra viale Marconi/via Roma e l’incrocio con via Mattai/via IV Novembre. Istituito un senso unico alternato regolato da movieri nell’intersezione tra viale Marconi e via Roma. Salvo imprevisti entro la giornata di domenica la situazione dovrebbe tornare alla normalità.