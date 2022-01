Causa Covid messe feriali sospese, funerali senza Eucarestia

Per la Comunità Pastorale 7, che comprende le parrocchie di Santhià, San Germano e Salasco cambiamenti e sospensioni delle celebrazioni liturgiche a causa dell’aggravarsi dell’emergenza pandemica dovuta alla crescita esponenziale dei casi di contagio da Covid-19. Le celebrazioni feriali nel Duomo di Sant'Agata delle 8,30 e 18, da lunedì 10 a venerdì 21 gennaio, sono sospese, così come l’adorazione eucaristica settimanale, nella giornata di giovedì. Regolari, invece, le celebrazioni di sabato 15 e domenica 16 gennaio in tutta la comunità pastorale. Inoltre, da oggi, venerdì 7 gennaio e fino a nuova comunicazione, i funerali nelle tre parrocchie saranno officiati con la Liturgia della Parola e i riti esequiali, senza la celebrazione dell'Eucaristia.

Per quanto concerne il catechismo dei ragazzi, da domenica 9 e per tutto il mese di gennaio, in tutta la comunità pastorale gli incontri saranno sospesi, così come la celebrazione della messa delle ore 11,30 a Santhià, dedicata ai giovani del catechismo. Per recuperare gli incontri sospesi, la conclusione dell'anno catechistico potrebbe quindi subire uno slittamento verso il mese di giugno, con un nuovo calendario della celebrazione dei sacramenti. Ai catechisti, in questo tempo di sospensione, è affidata la proposta di temi e approfondimenti attraverso i canali più accessibili di comunicazione sociale, in attesa di ulteriori informazioni sulla ripresa degli incontri “in presenza”. Infine, da lunedì 10 a lunedì 24 gennaio il servizio guardaroba di Caritas Santhià resterà chiuso al pubblico.

"Pur nel consapevolezza del disagio - commenta don Stefano Bedello - si invitano i parrocchiani ad accogliere le presenti disposizioni in spirito di comprensione e collaborazione, in un momento emergenziale così delicato".