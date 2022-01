Villata: impennata di positivi, chiuso il micronido

"Sono fortemente preoccupato per la situazione Covid-19 nel nostro paese, abbiamo 43 positivi e 62 persone in quarantena". Ad affermarlo è il sindaco di Villata Franco Bullano.

"In rapporto col numero di abitanti saremo tra i primi in provincia, e vista la situazione nella giornata di lunedì ho chiuso il micronido. Tra i positivi, tantissimi sono compresi fra 25 e 35 anni". Bullano aggiunge: "Visto che sul territorio comunale si sta registrando un consistente aumento di casi di positività al Covid-19, in modo repentino, tanto che siamo ai numeri più alti mai raggiunti da inizio pandemia, si raccomanda la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle regole in vigore tra cui ricordo le più importanti. Il corretto utilizzo della mascherina, anche all'aperto, il distanziamento sociale, l’igiene delle mani, l’auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre, il rispetto dei periodi di quarantena stabiliti dall'Asl, ove previsti".

Più tranquilla invece la situazione nella vicina Borgo Vercelli dove il sindaco Mario Demagistri comunica che gli attualmente positivi al Covid-19 sono 23. Ad Olcenengo il sindaco Anna Maria Ranghino comunica invece che i positivi attuali sono 10.