Santhià: contagi in continuo aumento, positivi a quota 128

Santhià: è in continuo peggioramento la situazione pandemica. Sono 128, attualmente, i santhiatesi positivi al Covid-19 e 61 le persone in quarantena preventiva. Sono 7294 i santhiatesi che hanno effettuato almeno un tampone dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 302 dal 30 dicembre ad oggi.

Da ieri, lunedì 3 gennaio fino a venerdì 14 gennaio, il centro vaccinale sarà aperto tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica dalle 9 alle 16, unicamente per chi è in possesso della prenotazione ottenuta tramite sms della piattaforma regionale.

"Non vogliamo creare allarmismo - spiega il sindaco Angela Ariotti - ma la situazione pandemica in città sta peggiorando: è quindi necessario uno più scrupoloso rispetto delle norme di prevenzione che in questi due anni sono entrate a far parte della nostra vita. Il grazie va ai volontari del GvsS, agli Alpini, alla Protezione civile e al personale sanitario per il gran lavoro che svolgono quotidianamente al centro vaccinale".