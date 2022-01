Disegni e suggerimenti dei bambini in mostra in Biblioteca civica

Alla Biblioteca Civica "Farinone - Centa" di Varallo disegni e suggerimenti dei bambini che hanno visitato la XXVI edizione della mostra “Libri in Libertà” e hanno voluto lasciare un messaggio.

"Il Cortile d’Onore di Palazzo Racchetti ospita tutti i disegni realizzati, una festa di colori e di emozioni, che merita una visita, ma soprattutto prendersi tempo, per vederla con gli occhi del cuore - spiega Piera Mazzone, direttore della biblioteca -. Appoggiata al presepio una paginetta scritta in stampatello maiuscolo, con qualche incertezza ortografica, ma che ci ricorda “la magia del Natale”, quel compleanno speciale che emoziona dopo più di duemila anni. I Re Magi, accoccolati sui loro dromedari, sono ancora in viaggio per arrivare alla capanna piena di luce ed offrire i loro doni a quel Bambino. Possiamo unirci a loro: di sicuro incontreremo qualcuno cui donare qualcosa, nessuno è così povero da non possedere nulla da condividere".