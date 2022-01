Trino: sono 70 i positivi, ma nessuno in ospedale

Sono 70 gli attualmente positivi al Covid-19 a Trino, tutti a casa e 15 di loro in attesa del tampone di guarigione. Il sindaco Daniele Pane fa il punto della situazione ed entra nel dettaglio.

"Contiamo 70 positivi al Covid-19 ma si trovano a casa senza particolari problemi. In 15 attendono il tampone di avvenuta guarigione. Dei 70 positivi, il 55 per cento sono vaccinati con almeno due dosi, il 45 per cento non ha fatto nessuna dose di vaccino. Come detto, nessuna desta preoccupazione sulle proprie condizioni di salute. La variante Omicron del virus circola molto, probabilmente è molto più contagiosa ma per fortuna è meno aggressiva. L’età media dei positivi trinesi è fra 36-38 anni". Pane prosegue: "Se facciamo un confronto con lo scorso anno, a parità di positivi, un anno fa con 70 persone ne avevamo qualcuna in ospedale e tanti erano a casa con l’ossigeno. Il dato odierno ci dice con certezza che la gente sta meno male anche se positiva e vorrei che si capisse che i vaccini servono proprio a questo, a non stare male oltre che a contagiarsi di meno". Il centro vaccinale: "Questo fine settimana, 8-9 gennaio, sarà ancora attivo a Morano sul Po, da quello successivo, 15-16 gennaio, tornerà a Trino".