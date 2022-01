Cambio ai vertici dei servizi socio-assistenziali

Varallo Sesia: cambio ai vertici dei Servizi sociali dell’Unione Montana Valsesia. Renata Antonini, la responsabile, è andata in pensione ed il suo ruolo è ora ricoperto Sveva Dessì dal 31 dicembre.

"Questo avvicendamento si accompagna al momento evolutivo del Settore Servizi alla persona - sottolinea il neo-Presidente dell’Unione Montana, Francesco Pietrasanta - un ambito al quale il nostro ente ha sempre prestato grande attenzione e che oggi, anche a seguito delle problematiche concomitanti alla pandemia, intendiamo ulteriormente implementare. Ringrazio dunque la dottoressa Antonini, che so essere stata una colonna portante dell’Unione, e accolgo con i migliori auguri di buon lavoro la dottoressa Sveva Dessì, la cui professionalità è nota ed è garanzia di qualità per l’erogazione di un servizio così importante e delicato".

"La dottoressa Antonini ha ricoperto per ben 23 anni, e cioè dall'inizio del 1998, il ruolo di responsabile del Socio-assistenziale dell’Unione Montana - sottolinea l'assessore ai Servizi socio-assistenziali, Francesco Nunziata - e fino al 2011 è stata anche responsabile del presidio Casa Serena e sempre ha svolto il suo ruolo unendo una grande professionalità ad una sensibilità non comune, entrambe doti fondamentali per un ruolo che impatta direttamente sui cittadini".

Sveva Dessì attualmente è in forza al Settore Servizi Sociali del Comune di Borgosesia, insieme alla collega Laura Castellani: entrambe con l’inizio di quest’anno svolgeranno il loro ruolo dagli uffici dell’Unione Montana come spiega il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani: "Sveva Dessì è stata in questi anni un punto di forza dei nostri uffici - dice il sindaco - in collaborazione costante con Laura Castellani: con piacere e senso di territorio oggi mettiamo a disposizione dell’Unione Montana questa professionista, che coordinerà da Varallo il Servizio Socio-Assistenziale di tutta la Valsesia, quindi anche di Borgosesia, nella convinzione che questa condivisione del personale tra enti non solo sarà un successo, ma rafforzerà

ulteriormente lo spirito di collaborazione che anima il nostro territorio".

Renata Antonini è stata salutata anche con una festa tenutasi a Varallo a fine 2021, nel corso della quale i tanti colleghi operanti nel settore sociale delle diverse realtà valsesiane e valsesserine, insieme al personale dell’Unione Montana, hanno voluto rappresentarle tutto il loro affetto.