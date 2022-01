A Motta de' Conti i positivi sono 14: "Numero mai visto"

Caresana, Motta de' Conti: contagi in aumento. A Caresana, centro abitato con oltre 1000 abitanti, i positivi sono attualmente 16. "I numeri crescono - sottolinea il sindaco Claudio Tambornino - Auguriamo a tutti una pronta guarigione. Occorre sempre mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina e igienizzarsi le mani. Evitate i contatti se proprio non necessari".

A Motta de' Conti, paese con 740 abitanti circa, sono 14 positivi al Covid. "Un numero mai visto - commenta il sindaco Emanuela Quirci - Evitate il più possibile riunioni familiari e tra amici in casa dove purtroppo non si mantengono le mascherine e le distanze interpersonali. Ma soprattutto indossate la mascherina in modo corretto, coprendo il naso".