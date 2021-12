Caresana, Capodanno: "Limitate e controllate l'uso di botti"

Caresana, botti di Capodanno: ordinanza del sindaco Claudio Tambornino per raccomandare alla popolazione di limitare l'uso di petardi e prodotti pirotecnici e non solo. Questo per preservare la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica ed evitare traumi agli animali d'affezione.

"A tutta la popolazione, dalle 12 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio, raccomando di controllare l'uso di scoppi, spari, di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili - scrive inoltre Tambornino nell'ordinanza - e di evitare il lancio di tali prodotti pirotecnici e di oggetti pericolosi per l'incolumità, verso luoghi pubblici o di pubblica utilità".