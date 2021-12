Trino: abbassato il limite di Velocità sulla Sp11 davanti al cimitero

Limite di velocità abbassato a 50 chilometri orari nel tratto della strada provinciale 21 vicino al cimitero di Trino. Il provvedimento è stato preso dalla Provincia di Vercelli dopo la richiesta avanzata dal Comune di Trino.

Nel tratto della provinciale 21 che arriva al cimitero trinese quindi il limite di velocità passa dai 70 ai 50 chilometri orari per fornire una maggiore sicurezza dell’accesso alla zona cimiteriale. Sempre per il cimitero di Trino il sindaco Daniele Pane qualche settimana fa aveva annunciato una prossima novità, ovvero, con l’autorizzazione della Provincia di Vercelli, l’installazione di un nuovo semaforo per l’attraversamento pedonale all’altezza del cimitero.